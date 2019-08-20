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تركي آل الشيخ يعلن صفقة ألميريا الرابعة للموسم الجديد

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الخليج 0 تبليغ

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أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن رابع صفقات فريقه وذلك في إطار تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكد آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اللاعب الدولي الصربي رادوساف بيتروفيتش لاعب خط وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، قد انضم للفريق بعقد يمتد لمدة 3 سنوات وهي الصفقة الرابعة التي قد انضمت لألميريا.


وكان نادي ألميريا قد عيّن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب التعاون السعودي السابق، من أجل قيادة الفريق الأول لألميريا الذي يلعب في للدرجة الثانية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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