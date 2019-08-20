الامارات | «سلام الخالدية» بطلاً لكأس زايد للخيول ببولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن «سلام الخالدية» بطلاً لكأس زايد للخيول ببولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد «سلام الخالدية» المملوك لإسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف ماسيج كاسبرزيك، وبقيادة سزيبان مازور، بطلاً للجولة الخامسة لكأس زايد للخيول العربية الأصيلة المقامة في بولندا، حيث جرى السباق على مسافة 2600 متر.

في المقابل توجت الفارسة البلجيكية ساشا ستابارتس على صهوة الجواد «منذر الخالدية» بطلة للجولة السادسة من بطولة مونديال «أم الإمارات» للسيدات، والتي أقيمت أول من أمس بمضمار سلوسفيتش بالعاصمة البولندية وارسو، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

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وكان يوم الأحد هو اليوم العربي في مضمار سلوسفيتش، حيث أقيمت 9 من السباقات الـ11 للخيول العربية، وما ميزها والأهم هو الجائزة الأوروبية التي تقام للمرة الثامنة لكأس زايد للفئة الثالثة.

وشارك في سباق الجولة الخامسة والشوط الرئيس على كأس زايد 9 خيول وبلغت جائزته المالية 25.000 يورو، وعاد لقبه إلى الجواد «سلام الخالدية».

وجاء في المركز الثاني بفارق 7 أطوال، الجواد «باندوليرو»، بإشراف سيرجي فاسيوتوف وبقيادة جي فاسيتوف، فيما جاء في المركز الثالث «نسما الملس» بقيادة جي ام ابيك.