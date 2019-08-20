الامارات | المدرسة الأوروبية تعود بقوة إلى سلة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الأوروبية تعود بقوة إلى سلة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت المدرسة الأوروبية للظهور بقوة على صعيد أندية كرة السلة في الدولة، بعد أن قامت أخيراً كل من إدارتي الوصل وشباب الأهلي بالتعاقد مع المدرب السابق لمنتخب البوسنة زوران زابوفيتش لتولي قيادة الإمبراطور، ثم المحاضر الدولي والمدرب الإيطالي جورجيو فالي الذي حل خلفاً للمصري أحمد مرعي في تدريب شباب الأهلي.

ورغم اقتصار المدرسة الأوروبية في الموسم الماضي على الصربي ماركو إيليتش الذي يعود للموسم الثاني على التوالي لقيادة فريق الجزيرة، فإن فترة التعاقدات الصيفية شهدت نشاطاً تجاه مدربي أوروبا، ومن ذلك البوسني زابوفيتش الذي يمتلك خبرة واسعة في السلة الإماراتية، سواء بتوليه تدريب الأهلي سابقاً حتى عام 2011، قبل أن يقود تدريب المنتخب البوسني الأول حتى عام 2016.

وبالصورة ذاتها، وجهت إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي بوصلتها نحو الإيطالي الخبير جورجيو فالي، الذي شغل لسنوات عدة دور المحاضر الأساسي في دورات دبي الدولية لكرة السلة المقامة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وبعيداً عن المدرسة الأوروبية، عاد اسم المصري عمر أبوالخير الذي اشتهر مع أندية بحجم الأهلي والوصل سابقاً إلى السطوع في أروقة مدربي أندية الدولة، بعد أن قامت شركة بني ياس للألعاب الجماعية بالتعاقد مع أبوالخير لقيادة سلة السماوي للموسم الجديد ليحل خلفاً للسوري عماد عثمان.

ويعد أبوالخير أحد أبرز الأسماء في عالم السلة العربية، ليس على صعيد موهبته كأفضل صانعي الألعاب العرب في حقبة ثمانينات القرن الماضي وحصوله على لقب أفضل لاعب في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 فحسب، بل في خبرته التدريبية على صعيد الأندية والمنتخبات، لعل من أبرزها قيادة منتخب الفراعنة لبلوغ نهائيات كأس العالم 2014 بعد غياب المصريين عن بطولات العالم دام 20 عاماً. ورغم تعاقد النصر مع المصري أحمد عمر، فإن الأخير يعد من أكثر المدربين العرب استمرارية في الدوري الإماراتي، خصوصاً أن عمر يخوض موسمه الـ16 على التوالي، بعد أن قاد نادي الشباب والوصل، وحقق معهما 14 بطولة من أبرزها الثلاثية التاريخية مع الشباب عام 2011 بالفوز محلياً بلقبي الدوري والكأس، وخارجياً بلقب بطولة الأندية الخليجية.

وبشعار الاستقرار الفني، حافظت ستة من أصل 10 أندية ضمن منافسات الرجال على مدربيها، بداية من بقاء الصربي إيليتش مع الجزيرة، وصولاً لتجديد الوافدين الجديدين للموسم الماضي البطائح والظفرة ثقتهما بالمدربين المصري محمد عبدالإمام، والسوري علي لتلي، بالإضافة إلى استمرار المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم مع الشارقة بعد أن قاده أبريل الماضي وللعام الثاني على التوالي إلى الاحتفاظ بلقب بطولة الأندية الخليجية، وانتهاءً مع احتفاظ المدربين السوريين نضال بكري ومجد فراج بمكانهما على صعيد الإدارة الفنية لفريقي الوحدة والعين.

أبرز المدربين الجدد

1ـ الإيطالي جورجيو فالي

مدرب شباب الأهلي

العمر: 57

خبرته التدريبية تبلغ 20 عاماً

من أبرز الأندية التي دربها

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بولونيا الإيطالي

2ـ البوسني زوران زابوفيتش

مدرب الوصل

العمر: 52

درب سابقاً منتخب البوسنة

خبرته التدريبية تصل إلى 17

عاماً

3ـ المصري عمر أبوالخير

مدرب بني ياس

العمر: 58 عاماً

درب سابقاً منتخب مصر

خبراته التدريبية تمتد

25 عاماً