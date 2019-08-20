الامارات | الوصل يستطلع «الهلال» في مواجهة جماهيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يستطلع «الهلال» في مواجهة جماهيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل مواجهة جماهيرية عندما يلتقي الهلال السوداني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب، الساعة 7:15 على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى «الإمبراطور» لتحقيق نتيجة إيجابية، تمنحه أفضلية قبل خوض الإياب في الخرطوم في 30 الجاري.

ويدخل «الفهود» مواجهة الهلال بطموحات كبيرة، خصوصاً أنها أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد، بعدما عملت شركة الكرة الوصلاوية على تدعيم صفوف «الأصفر» خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالعديد من الصفقات.

وتعاقد الوصل مع 10 لاعبين جدد، بضم البرازيلي ويلتون سواريز قادماً من الشارقة، بعدما تألق مع «الملك» وأسهم في فوز الفريق بلقب دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، كما تعاقد «الأصفر» مع البرازيلي لوكاس غالفاو قادماً من نادي انغولشتات الألماني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إذ يلعب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً في خط الدفاع، في مركزي قلب الدفاع والمدافع الأيسر، وأخيراً ضم «الفهود»، الإكوادوري فيرناندو غايبور قادماً من إنديبندينتي الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو من اللاعبين الذين يمتلكون مهارات كبيرة.

وبالنسبة إلى صفقات اللاعبين المواطنين تعاقد «الإمبراطور» مع ثلاثة لاعبين فقط، هم حميد سالمين قادماً من نادي الظفرة، لتدعيم خط الوسط، وحارس المرمى محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء، وأخيراً أقوى صفقات «الفهود»، كانت التعاقد مع النجم الدولي السابق، حبوش صالح قادماً من نادي بني ياس، بينما تم منح الفرصة مجدداً للاعب الفريق السابق خالد سبيل، بضمه إلى المعسكر الإعدادي في النمسا، بعدما كان قد تم استبعاده من قائمة الفريق في الموسم الماضي.

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ولم تكتفِ إدارة النادي بالصفقات الجديدة، ولكن عملت على التأكيد على استقرار الفريق بتجديد عقود أربعة لاعبين هم حميد عبدالله وحمد البلوشي وعبدالرحمن علي وناصر نور.

وتراهن شركة الوصل على الاستفادة من فئة المقيمين، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين بضم الغاني بشير الحسن الذي يجيد اللعب في مركز الارتكاز بوسط الملعب، في صفقة انتقال حر، كما ضمت الأرجنتيني خواكين بيريز قادماً من نادي ديفينسا الأرجنتيني، إذ يلعب اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً في خط الهجوم، وخلف رأسي الحربة، ويجيد اللعب بالقدم اليمنى، كما تم قيد البرازيلي ناثان فيليبي 18 عاماً، الذي كان قد تعاقد مع «الأصفر» في فبراير الماضي، لينضم الثلاثي إلى اللاعبين الذين شاركا الموسم الماضي مع الفريق في الفئة نفسها، وهما، الغاني جورج دووبنغ، والبرازيلي ماتيوس دا سيلفا. في المقابل، استغنى «الإمبراطور» عن 12 لاعباً، وذلك بالموافقة على انتقال البرازيلي كايو كانيدو إلى العين مقابل ستة ملايين دولار، وعدم قيد البرازيلي رونالدو مينديز بداعي الإصابة، بينما تم إنهاء عقود أو عدم التجديد لـ 10 لاعبين من الفريق في إطار تجديد صفوف «الفهود»، بالاستغناء عن قائد الفريق وحيد إسماعيل المنتقل إلى عجمان، والثنائي عبدالله صالح وحميد عباس المنتقلين إلى الفجيرة، وهزاع سالم المنتقل للنصر، والحارس يوسف الزعابي الذي انضم إلى كلباء، وأحمد عيسى المنتقل لخورفكان، وعبدالله كاظم المعار لحتا، بجانب انتهاء عقد كل من راشد الهاجري وحسن محمد. وهي الأسماء التي لم تكن تشارك بشكل أساسي مع «الأصفر» في الموسم الماضي.

من جهة أخرى، يراهن الهلال السوداني على دعم جمهور الجالية السودانية، الذي من المتوقع أن يحضر بقوة في استاد زعبيل، بينما تضم قائمة «الأزرق» مجموعة من اللاعبين الدوليين، إذ يراهن على ثلاثي خط الهجوم ولاء الدين موسى، ووليد الشعلة، ومحمد موسى في إحراز أهداف في مرمى «الفهود»، تسهم في تسهيل مهمة الفريق في لقاء الإياب.

تعاقد الوصل مع 10 لاعبين جدد، بينهم البرازيليان ويلتون سواريز ولوكاس غالفاو.

لمشاهدة تشكيلة الفريقين، يرجى الضغط على هذا الرابط.