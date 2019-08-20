الامارات | صحيفة برازيلية: ليوناردو يرحل عن الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة برازيلية: ليوناردو يرحل عن الوحدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات في حكم المؤكد رحيل البرازيلي ليوناردو عن الوحدة، خلال فترة الانتقالات الحالية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام برازيلية، بعدما تلقى عرضاً للعودة للعب في الدوري السعودي. وذكرت صحيفة «لانسي» أن ليوناردو سيرحل إلى الدوري السعودي دون الكشف عن هوية النادي الذي سينضم إليه، بعدما سبق له اللعب في صفوف الأهلي السعودي، قبل أن ينضم إلى الوحدة بالموسم الماضي.
وأكد اللاعب الأنباء الخاصة برحيله، بعدما قام بإزالة متابعته لحسابات الوحدة على «تويتر» و«إنستغرام». ويضم «العنابي» حالياً ثلاثة لاعبين أجانب، هم الأرجنتيني سيباستيان تيغالي، والكوري الجنوبي تشانغ ريم، والأروغوياني نيكولاس ميليسي.
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