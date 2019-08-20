الامارات | الحوسني يتصدر بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني يتصدر بطولة الإمارات الفردية للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح لاعب نادي أبوظبي للشطرنج عمران الحوسني في تصدر بطولة الإمارات الفردية للرجال للشطرنج، بعد إقامة الجولة الثالثة، حيث ينظم المنافسات اتحاد اللعبة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى السبت المقبل.

وشهدت الجولة الثالثة تعادلاً بين لاعب الشارقة عمر نعمان وزميله جاسم الحوار ليتقاسم اللاعبان نقطة المباراة، فيما نجح عمران الحوسني في مواصلة انتصاراته وفاز على رفائيل شارون لاعب الأكاديمية الدولية وحصد النقطة الثالثة في ثلاث جولات، ولعل التعادل على الطاولة الأولى منحه فرصة للتربع على عرش البطولة بعد الجولة الثالثة انتظاراً لما ستسفر عنه بقية المواجهات في الجولات المقبلة.

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وفاز لاعب دبي إبراهيم سلطان على سلطان الدرمكي من أبوظبي، كما فاز حمد عصام من الشارقة على لاعب دبي خليفة عيسى، وتمكن علي راشد لاعب الشارقة من الفوز على حسام خالد من نادي دبي لأصحاب الهمم، كما فاز سيف أحمد لاعب الشارقة على زميله يحيى شعيب، ولاعب دبي أحمد فريد على عبدالرحمن سالم لاعب الشارقة.

من جانب آخر، غادرت أول من أمس عبر مطار أبوظبي النجمة الذهبية روضة عيسى السركال لاعبة المنتخب ونادي أبوظبي للشطرنج متوجهة إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 8 و10 و12 سنة، بدعوة من الاتحاد الدولي، والتي ستنطلق اليوم بمدينة ويفانج الصينية وتستمر حتى 2 سبتمبر.

وتشارك روضة في مسابقة تحت 10 سنوات، بحثاً عن انجاز جديد لرياضة الإمارات بعدما حققت بطولة العالم تحت 8 سنوات عام 2017 بالبرازيل.