الامارات | 390 مليون درهم قيمة حقوق بث مسابقات «المحترفين» لـ 3 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن 390 مليون درهم قيمة حقوق بث مسابقات «المحترفين» لـ 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عبدالله ناصر الجنيبي، أمس، عن أن اتفاقية حقوق البث التلفزيوني لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، والتي تشمل: دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، ودوري تحت 21 عاماً، وكأس سوبر الخليج العربي، تمتد لثلاث سنوات، وتبلغ قيمتها الإجمالية 390 مليون درهم.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية حقوق البث التلفزيوني بين الرابطة وقنوات: أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية والشارقة الرياضية، والذي أقيم أمس بمقر الرابطة في العاصمة أبوظبي.

حضر مراسم التوقيع، أيضاً، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي، ونائب المدير التنفيذي لشؤون قنوات دبي راشد أميري، ومدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إسماعيل الحوسني.

وقال عبدالله الجنيبي، في تصريحات صحافية على هامش الحفل، إن القنوات ليست مجرد أصحاب حقوق، وإنما شريك رئيس في عملية تطوير الرياضة ككل في دولة الإمارات، وكرة القدم بشكل خاص، وأثنى على جهود القائمين على هذه القنوات، وتطوير المحتوى والمواد التي تقدمها.

وأضاف: «عملنا على مواصلة تحسين خدمات البث التلفزيوني بإضافة مزايا جديدة تفيد المشاهد، والمحلل المعلق والإعلامي، من حيث المعلومات والإحصاءات، فقدمنا في السابق الرصد الحراري للاعبين وسيتواصل هذا الموسم أيضاً، كذلك عملنا على تحديث الغرافيك التلفزيوني والشكل البصري بشكل عام ليناسب هويتنا الجديدة، ونتمنى أن نقدم للمشاهد محتوى مرئياً يناسب المكانة التي وصل إليها دورينا، بالتعاون مع شركائنا في القنوات الرياضية».

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وأضاف: «حرصنا، أيضاً، على إدراج التعليق الإنجليزي في جميع المباريات، بهدف زيادة الانتشار والمتابعة من مختلف الجنسيات، في السابق كان التعليق على مباراة واحدة وعلى قناة أبوظبي الرياضية فقط، الآن التعليق الإنجليزي سيكون متاحاً على جميع القنوات».

وقال من جانبه يعقوب السعدي: «نحن كقنوات رياضية شركاء في تقديم صورة إعلامية مميزة، تليق بمسابقات رابطة المحترفين وبما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور، ونعد المشاهدين بمواصلة التميز»، كما وجّه السعدي الشكر لرابطة المحترفين بكل أعضائها على دعمهم المستمر.

وقال راشد أميري «نسعى لإيصال رسالتنا إلى القارات الخمس، بدأ أول بث لمباريات الدوري عام 1973 تقريباً، والآن بعد الاتفاق مع الرابطة على التجديد لثلاث سنوات مقبلة، نسعى لأن يشاهد المتفرج مباريات دورينا من خلال الشارة المفتوحة من أي مكان بالعالم».

في المقابل، أعرب إسماعيل الحوسني عن سعادته بمشاركة قناة الشارقة الرياضية في هذا الحدث مع انطلاق الموسم الرياضي 2019-2020، وتمنى أن تكون «الشارقة الرياضية» جزءاً من المنظومة إلى جانب قنوات أبوظبي ودبي الرياضية في تقديم صورة راقية للكرة الإماراتية.

التعليق الإنجليزي في الموسم الجديد سيشمل جميع المباريات، وسيكون متاحاً على كل القنوات الرياضية الناقلة للمسابقات.