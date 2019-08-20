شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كردي هلاليا لـ 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

وقعت إدارة نادي الهلال عقدا مع اللاعب السعودي أمير كردي "27 عاما" لمدة 3 سنوات قادما من نادي بانيونيوس اليوناني.

ويلعب كردي في مركز الظهير الأيمن، وسبق له تمثيل الأهلي وبانيونيوس اليوناني، وسيلتحق اللاعب بتدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم خلال اليومين المقبلين.

وينتظر أن ينظم لقائمة فريق الهلال الأول لكرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2019