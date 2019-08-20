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أمير كردي هلاليا لـ 3 سنوات

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) 

وقعت إدارة نادي الهلال عقدا مع اللاعب السعودي أمير كردي "27 عاما" لمدة 3 سنوات قادما من نادي بانيونيوس اليوناني.

ويلعب كردي في مركز الظهير الأيمن، وسبق له تمثيل الأهلي وبانيونيوس اليوناني، وسيلتحق اللاعب بتدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم خلال اليومين المقبلين.

وينتظر أن ينظم لقائمة فريق الهلال الأول لكرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2019


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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