صراع رباعى فى الأهلى على منصب المدرب العام فى الجهاز الجديد...

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جدة - عمرو شويل يشغل منصب المدرب العام فى الجهاز الجديد للأهلى عقل مجلس الإدارة بقيادة محمود الخطيب ولجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل فى ظل تعدد الأسماء المرشحة لهذا المنصب من المدربين الواعدين. وتنصب الترشيحات داخل النادى الأهلى بين أربعة أسماء هم عماد النحاس المدير الفنى الحالى لنادى المقاولون العرب، وعمرو أنور المدرب السابق فى قطاع الناشئين وهشام حنفى أحد النجوم البارزين فى تاريخ القلعة الحمراء بالإضافة إلى سمير كمونة المدافع التاريخى بالأهلى. وتزداد حيرة مجلس الإدارة بشأن اختيار واحدا من هذا الرباعى لمعاونة المدير الفنى الأجنبى المحتمل التعاقد معه خلال الأيام الجارية بعد إقالة الأورجوايانى مارتن لاسارتى من القيادة الفنية للأهلى بعد الخروج الصادم من دور الـ 16 لكأس مصر أمام بيراميدز ومن قبلها الخروج مبكرًا من دورى أبطال بالهزيمة القاسية أمام صن داونز بخماسية دون رد فى جنوب أفريقيا.

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