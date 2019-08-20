شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلى فاوض ميتشو والمدرب أعطاهم الدرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن ادارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب دخلت فى مفاوضات مع المدير الفنى الجديد للفريق الصربى "ميتشو" قبل ساعات من وصوله للقاهرة للحصول على توقيعه.

اضاف مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه قبل التوقيع على عقود قيادة المدرب الجديد للفريق أن ميتشو رفض التفاوض مع النادى الأهلى وقال: "أعطيت الزمالك الكلمة وقبلت مهمة الفريق وبالتالي لن أقبل تدريب القلعة الحمراء حالياً".

وتعاقد نادى الزمالك الأثنين مع المدرب ميتشو الأثنين لمدة عام لقيادة الفريق خلفا لخالد جلال المدير الفنى السابق الذى تقدم باستقالته من منصبه.