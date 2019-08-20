شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ميتشو حصل على مستحقاته قبل توقيع عقد قيادة الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إن الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق الأبيض حصل على مستحقاته قبل توقيع عقد قيادة الفريق لمدة موسم واحد اليوم الإثنين بشكل رسمى ثم قام بتوقيع العقد.
تابع مرتضى منصور فى فيديو بثه الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن الأهلى حاول مع المدرب الصربى للقيام بتدريبه ولكن أكد لهم إنه أعطى كلمة شرف للنادى الأبيض وهو ما يؤكد ما نشره "اليوم السابع" عن تفاوض الأهلى مع المدرب الصربى.
كما اختتم منصور تصريحاته بشأن ميتشو إنه يرتبط بعلاقة تاريخية بالقلعة البيضاء حيث قام "عمه" دوسان نينكوفيتش بتدريب الأبيض موسم 85 / 86 وهو أيضا المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى.
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