شكرا لقرائتكم "الخليج 365" يكشف مشاهد أول يوم لميتشو فى الزمالك وموعد وصول معاونيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرصد "الخليج 365"، مشاهد وكواليس اليوم الأول للصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للزمالك داخل مقر القلعة البيضاء بعد إسناد له مهمة قيادة الفريق الأبيض بشكل رسمى.

ميتشو يصل عصراً إلى مقر الزمالك ويصرف مقدم عقده

وصل الصربى ميتشو من عصر الإثنين برفقة وكيله إلى مقر نادى الزمالك حيث جاء اجتماعه فى البداية مع أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى الأبيض من أجل إطلاعه على نسخة العقود الذى تم الاتفاق عليها فى الساعات الأولى من صباح اليوم خلال الجلسة التى عُقدت معه فى منزل مرتضى منصور رئيس النادى بحضور مجلس الإدارة كما حصل على مقدم تعاقده قبل تلك الجلسة للتأكيد له إن النادى الأبيض يوفر كل الإمكانيات له من أجل نجاح مهمته مع الفريق الأبيض.

ميتشو يتوجه لمكتب مرتضى منصور

توجه ميتشو بعد ذلك إلى مكتب مرتضى منصور من أجل مقابلته فى حضور المجلس والتقاط صور توقيع العقود الرسمية فى حضور المجلس كما طلب رئيس النادى الأبيض حضور طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للجلسة حتى يتم تسليم ميتشو المهمة بشكل رسمى مع الحديث مع طارق يحيى حول استمراره فى منصب المدرب العام ليؤكد له طارق يحيى اعتذاره عن المهمة وهو ما وافق عليه رئيس القلعة البيضاء بعد اقتناعه بأسباب طارق يحيى بأن النادى يحتاج إلى كوادر جديدة فى هذا المنصب الذى لا يناسبه فى الوقت الحالى.

ميتشو يبدأ فى تشكيل جهازه مع مجلس الزمالك

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وبدأ ميتشو فى تشكيل جهازه المعاون مع إدارة نادى الزمالك واقترح المتواجدين وعلى رأسهم إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى الأبيض بتواجد الثنائى أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف كمدربان مساعدان فى جهاز ميتشو والعدول عن تعيين عبد العزيز فى منصب المنسق العام خاصة إنه أصبح يمتلك خبرات تدريبية وسيساعد ميتشو فى مهمته لعمله مع عدد من الأجهزة الفنية فى النادى من قبل وهو ما وافق عليه مجلس الإدارة وكذلك ميتشو الذى طلب إن يتحدث مع طارق يحيى فى بعض الأمور.

جلسة طارق يحيى وميتشو فى الزمالك

تحدث طارق يحيى مع ميتشو عن لاعبى الزمالك وحالة الجميع داخل النادى ووجد إن المدرب الصربى لديه خلفية جيدة بشأن الفريق وأحوال لاعبيه وتمنى له التوفيق فى مهمته بداية من المواجهة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى ليتوجه بعد ذلك يحيى لإدارة المباراة الودية للفريق مع جينيس التى جاءت ضمن الاستعدادات الموضوعة مسبقا لمواجهة ديكاداها التى ستقام السبت المقبل فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا وكان يحيى قاد الفريق للفوز فى الذهاب بسباعية نظيفة.

ميتشو يتوجه لحضور المران والودية

توجه ميتشو بعد ذلك برفقة أمير مرتضى لحضور مران اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا لقاء ديكاداها فى الذهاب وكذلك متابعة ودية الأبيض أمام جينيس التى انتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.

موعد وصول مساعدين ميتشو

وكشف مسئولو الزمالك فى النهاية إنه تم توجيه الشكر للثنائى طارق يحيى وأيمن طاهر مع عرض مهمة الإشراف على حراس الناشئين على الأخير خاصة إن ميتشو لديه معاون أجنبى فى منصب مدرب الحراس سيحل محل طاهر وكشف ميتشو لمسئولى الزمالك إن الثلاثى الأجنبى الذين سيعاونوه فى قيادة الزمالك سيصلون اليوم الثلاثاء استعدادا لقيادته أول مران للفريق الأبيض.