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مبابي يستقر على وجهته القادمة!

يرى تقرير صحفي أن كيليان مبابي استقر على وجهته القادمة. النجم الفرنسي سيخلع قميص باريس سان جيرمان نهاية الموسم، وينتقل إلى فريق أوروبي كبير. ويأمل مبابي قبل رحيله في التتويج بكل الألقاب الممكنة مع نادي العاصمة الفرنسية.

تُسيل موهبة كيليان مبابي لُعاب أكثر من فريق أوروبي كبير، فقد أثبت نجم باريس سان جيرمان أنه قادم بقوة في عالم الساحرة المستديرة، لاسيما مع ما يتمتع به من مهارة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، وقدرته على تغيير نتيجة المباراة في أي لحطة.

ويبدو أن نجم فرنسا الشاب قد استقر فعلاً على وجهته القادمة، إلاّ أنه يرغب أولاً في تحقيق أهداف وضعها لنفسها مع فريق العاصمة الفرنسية، فقد أورد موقع صحيفة "لوباريزيان" أن كيليان مبابي اختار حمل قميص ريال مدريد بداية من الموسم القادم.

ولفت المصدر الفرنسي أن كيليان مبابي يريد قبل انتقاله المتوقع إلى "الميرنغي" أن يفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، مضيفاً أن النجم الفرنسي الشاب يدرك صعوبة المهمة لكنه واثق من قدرته على رفع الكأس "ذات الأذنين".

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ونوه المصدر أن طموحات مبابي، لا تتوقف عند تحقيق كل الألقاب الممكنة مع باريس سان جيرمان، بل إن الهداف الشاب ينوي أيضاً التتويج مع المنتخب الفرنسي بكأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل، والتي كان منتخب "الديكة" قريباً من التتويج بها سنة 2016، إلاّ أنه خسر اللقب أمام المنتخب البرتغالي.

وأوضح موقع "لوباريزيان" أن مبابي يرى، أن تتويجه بكل الألقاب الممكنة سواء مع باريس سان جيرمان أو المنتخب الفرنسي، سيرفع من حظوظه بشكل كبير في تحقيق حلمه بالتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

يشار إلى أن كيليان مبابي (20 عاماً)، يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2022. وتبلغ القيمة المالية لـ"الجوهرة" الفرنسية حالياً حوالي 200 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت".