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سواريز يعلن عن موقفه من المشاركة بمباراة بيتيس

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سواريز يعلن عن موقفه من المشاركة بمباراة بيتيس

الإثنين 19 أغسطس 2019

سواريز

  كشف الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم ، موقفه من المشاركة ضد ريال بيتيس، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من ، على ملعب كامب نو.

وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أثناء وصوله لبرشلونة، مساء اليوم الاثنين، إنه لن يلحق بمواجهة الفريق الأندلسي.

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وكان سواريز يقضي عطلة نهاية الأسبوع، في مدينة طنجة المغربية، حيث قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، منح اللاعبين راحة سلبية بعد الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو (1-0)، في الجولة الأولى من الليجا.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أفادت مؤخرًا، بأن غياب سواريز عن الملاعب قد يمتد بين 3 و4 أسابيع.

وتعرض مهاجم البلوجرانا للإصابة في عضلة الساق اليمنى، خلال مواجهة الفريق الباسكي.

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