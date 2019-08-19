سواريز يعلن عن موقفه من المشاركة بمباراة بيتيس
الإثنين 19 أغسطس 2019
سواريز
كشف الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، موقفه من المشاركة ضد ريال بيتيس، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.
وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أثناء وصوله لبرشلونة، مساء اليوم الاثنين، إنه لن يلحق بمواجهة الفريق الأندلسي.
وكان سواريز يقضي عطلة نهاية الأسبوع، في مدينة طنجة المغربية، حيث قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، منح اللاعبين راحة سلبية بعد الهزيمة أمام أتلتيك بيلباو (1-0)، في الجولة الأولى من الليجا.
وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أفادت مؤخرًا، بأن غياب سواريز عن الملاعب قد يمتد بين 3 و4 أسابيع.
وتعرض مهاجم البلوجرانا للإصابة في عضلة الساق اليمنى، خلال مواجهة الفريق الباسكي.
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