عاجل.. صدمة كبيرة تضرب برشلونة

الإثنين 19 أغسطس 2019

وجهت ضربة جديدة لنادي برشلونة بعد انضمام لاعب جديد لقائمة المصابين التي تضم نجمي الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز.



وقام النادي الكتالوني بالعلان عن تعرض لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي للإصابة، مساء اليوم الإثنين، وغيابه لعدة أسابيع عن الملاعب.

ونشر الموقع الرسمي لبرشلونة، بيانًا جاء كالتالي: "خضع عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول للفحوصات اليوم، وتم التأكد من إصابته في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر".

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واكمل البيان: "الوقت التقريبي لغيابه عن الفريق هو 5 أسابيع".

ويعيش برشلونة حالة صعبة مؤخرًا، بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الخط الهجومي والبداية كانت بالأرجنتيني ليونيل ميسي، ثم لويس سواريز، وحاليًا ديمبلي.

وتلقى برشلونة الهزيمة في المباراة الافتتاحية في الليجا أمام أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، وسيواجه الجولة المقبلة فريق ريال بيتيس، وعينه على تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.