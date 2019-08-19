اليوفينتوس يدخل منافسة الحصول على نيمار
الإثنين 19 أغسطس 2019
نيمار
كشف تقرير صحفي برازيلي، عن دخول نادي يوفنتوس في صراع الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، فإن يوفنتوس دخل اليوم الإثنين، في مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان حول نيمار.
وأشارت الشبكة، إلى أن يوفنتوس بدأ يستغل ورقة لاعبه باولو ديبالا من أجل الفوز بخدمات نيمار، حيث تغير موقف الأرجنتيني في تورينو، تغيرًا جذريًا مؤخرًا.
وأضافت "باريس سان جيرمان مهتم بضم ديبالا، نظرًا لكونه بديلًا مثاليًا لنيمار، خاصًة بعدما صرح توماس توخيل المدير الفني لباريس، بأنه لا يمكن رحيل نيمار دون توفير بديلا له".
وأفاد التقرير، أن انتقال نيمار لصفوف ريال مدريد أو فريقه السابق برشلونة، لازال خيارًا واردًا، لكن يوفنتوس أصبح منافسًا شرسًا على هذه الصفقة.
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