أبها يدعم هجومه بـ«أندرياتسيما»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الملغاشي الدولي فانيفا أندرياتسيما، لمدة موسم رياضي واحد، لتدعيم صفوف الفريق. أعلن نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي، التعاقد مع الملغاشي الدولي فانيفا أندرياتسيما، لمدة موسم رياضي واحد، لتدعيم صفوف الفريق. وشارك اللاعب مع منتخب مدغشقر في منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين. ويبلغ أندرياتسيما 34 عاما ويلعب في مركز الهجوم، وخاض عدة تجارب احترافية في القارة الأوروبية وتحديداً في الدوري الفرنسي. ولعب مهاجم أبها الجديد بين صفوف كل من لوهافر، وكليرمون، وسوشو، وكريتاي، في مختلف درجات الدوريات الفرنسية خلال السنوات الماضية.



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