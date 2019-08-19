شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر السلة للشباب» يُطيح بقطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على منتخب قطر بنتجية (70-60) في أولي مبارياته بالبطولة الخليجية السابعة عشر لكرة السلة للشباب، والتي انطلقت اليوم (الاثنين) في المنامة.

وقدَّم «الأخضر الشباب» مستوى رائع وظهر في أفضل حالاته خاصة خلال الفترة الثالثة والرابعة، والتي شهدت تفوقاً واضحاً للأخضر.

ويواجه المنتخب السعودي غداً (الثلاثاء) المنتخب الإماراتي عند الساعة 4.00 عصراً، في ثاني مبارياته.