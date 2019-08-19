شكرا لقرائتكم يوسف يقود الأهلي المصري بعد إقالة لاسارتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 6 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 18:20

أعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين الوطني محمد يوسف مديراً فنياً للفريق «الأحمر» خلفاً للمقال الأوروغوياني مارتن لاسارتي.



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وقررت لجنة التخطيط لكرة القدم بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل إقالة لاسارتي بعد الخروج من كأس مصر إثر الهزيمة أمام بيراميدز، وتكليف يوسف بالمهمة موقتاً لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. وقال أعضاء لجنة التخطيط إن تقييم الجهاز الفني عن النتائج والأداء خلال الموسم وليس فقط في بطولة كأس مصر.

فيما أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الحصول على توقيع المدير الفني السابق لأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» لمدة موسم واحد فقط.

ويلتقي الزمالك مع ديكاداها بطل الصومال في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل بعد فوزه في مباراة الذهاب (7 – صفر). علماً أن الفريق الصومالي وافق على إقامة المباراتين في القاهرة.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد عن أن مكافأة منتخب الناشئين الفائز بكأس العالم لا تتخطى فقط 1500 جنيه لكل لاعب، مشيراً إلى ضعف الإمكانيات المالية للاتحاد. وتوّج منتخب «الفراعنة» ببطولة العالم للناشئين لكرة اليد بعد فوزه على ألمانيا في المباراة النهائية (32-28). علماً أنه الإنجاز الثاني لكرة اليد المصرية خلال أقل من شهر، إذ فاز منتخب الشباب ببرونزية كأس العالم الأخيرة.