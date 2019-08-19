برشلونة يؤكد رسمياً إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونيخ

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محمد عثمان - الرياض - مدريد (إسبانيا) - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 19 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 19 أغسطس 2019 / 18:15

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم (الإثنين) إتمام صفقة إعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الى بايرن ميونيخ الألماني لموسم 2019- 2020 مقابل 8.5 مليون يورو.



وأشار النادي الكاتالوني في بيان «ينطوي هذا الاتفاق أيضاً على خيار شراء نهائي من قبل بايرن مقابل 120 مليون يورو». وأشار النادي الكاتالوني في بيان «ينطوي هذا الاتفاق أيضاً على خيار شراء نهائي من قبل بايرن مقابل 120 مليون يورو». في المقابل، أكد بايرن إتمام الصفقة على موقعه الرسمي «خضع اللاعب الدولي البرازيلي للفحص الطبي الروتيني الأحد ووقّع عقده»، وانضم كوتينيو الى برشلونة عام 2018 مقابل 120 مليون يورو، إضافة إلى 40 مليوناً حوافز.



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