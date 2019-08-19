شكرا لقرائتكم على فوزى يحتفل بزفافه وسط حضور عائلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل على فوزى الظهير الأيمن لإنبى، مساء اليوم الإثنين، بزفافه وسط حضور عائلى بجانب نجوم نادى إنبى سواء على المستوى الإدارى واللاعبين حيث حرص مسئولو النادى البترولى على التواجد فى حفل زفاف لاعب الفريق الذى أقيم فى مدينة نصر.

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وتقدم مسئولو إنبى فى حفل الزفاف، عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى وعددا من لاعبى الفريق وعلى رأسهم عمر بسام وأحمد صابر وأحمد يوسف وبوجي وذلك لتقديم التهنئة إلى زميلهم بالفريق.

وقرر عبد الناصر محمد بالاتفاق مع على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى على منح اللاعب أجازة 4 أيام بمناسبة زفافه على أن يعود بعد ذلك إلى تدريبات الفريق من أجل الاستعداد للموسم الجديد.