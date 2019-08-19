شكرا لقرائتكم نشرة الخليج 365 .. الزمالك يعلن تعيين ميتشو مدربا.. وجوزيه يدخل دائرة الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

المصائب لا تأتى فرادى.. ديمبلى يغيب عن برشلونة 5 أسابيع للإصابة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم، الاثنين، عن غياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي لمدة 5 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرا.

رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي 24 ساعة وإقامتها ببرج العرب

تقرر تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، فى إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، فى ملعب برج العرب، كما هو معلن.

تحدث النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، للمرة الأولى عن الأزمة التى تعرض لها عمرو وردة خلال تواجده مع المنتخب الوطنى فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر بين شهرى يونيو ويوليو الماضيين وذلك خلال حواره مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الامريكية.