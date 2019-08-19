نشرة الخليج 365 .. الزمالك يعلن تعيين ميتشو مدربا.. وجوزيه يدخل دائرة الأهلى...

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جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.
المصائب لا تأتى فرادى.. ديمبلى يغيب عن برشلونة 5 أسابيع للإصابة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم، الاثنين، عن غياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي لمدة 5 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرا.
رسميا .. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي 24 ساعة وإقامتها ببرج العرب
تقرر تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي، فى إياب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا، فى ملعب برج العرب، كما هو معلن.
تحدث النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، للمرة الأولى عن الأزمة التى تعرض لها عمرو وردة خلال تواجده مع المنتخب الوطنى فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر بين شهرى يونيو ويوليو الماضيين وذلك خلال حواره مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الامريكية.
جوزيه يعود لحسابات الأهلي لخلافة لاسارتي
عاد البرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى التاريخى إلى دائرة ترشيحات المدير الفنى للفريق الأحمر بعد إقالة المدرب الأورجوايانى مارتن لاسارتى من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخروج المخيب من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز، ومن قبلها السقوط بخماسية أمام صن داونز وضياع حلم ترويض الأميرة الأفريقية على النادى الأهلى.
أحمد ناجي مدربا لحراس الأهلي فى الجهاز الفنى الجديد
بات أحمد ناجى مدرب حراس منتخب مصر السابق، أقرب المرشحين لتولى تدريب حراسة المرمى فى الجهاز الفنى الجديد للنادى الأهلى، والذى يتولى المسئولية خلفا للمدرب الأوروجوايانى المقال مارتن لاسارتى.
أعلن نادي الزمالك، توقيع الصربي ميتشو، رسميا عقود تدريب القلعة البيضاء لمدة موسم واحد فقط.
وقع ميتشو عقود تدريب الزمالك، فى الموسم الجديد، في حضور مرتضى منصور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد والدكتورة شريفة الفار أعضاء مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيي المدير الفني المؤقت حاليا.
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