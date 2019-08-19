الزمالك يهزم جينيس برباعية نظيفة في مباراة ودية...

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جدة - عمرو شويل تغلب الزمالك على فريق جينيس الرياضي، برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب النادي الأبيض، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة ديكاداها بطل الصومال فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.
وسجل رباعية الزمالك كل من كريم بامبو في الدقيقة الـ 47 ثم أضاف المغربي محمد أوناجم الهدفي الثاني في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الثاني وسجل إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة الـ 12 من الشوط نفسه، ثم اختتم أحمد سيد زيزو الرباعية قبل انتهاء الوقت الأصلي بخمس دقائق.
وسيطر لاعبو الزمالك علي مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء ويواجه الزمالك فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية بعد الفوز فى الذهاب بسباعية نظيفة.
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