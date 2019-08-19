شكرا لقرائتكم شوقى غريب يضم طاهر محمد طاهر لمعسكر الفراعنة المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، ضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب لمعسكر الفراعنة المقبل، بعد إكتمال شفائه من إصابته بغضروف الركبة ومشاركته فى التدريبات مع ناديه بشكل طبيعى.

وينطلق معسكر الفراعنة يوم 1 سبتمبر المقبل ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

ويخوض المنتخب الأولمبى مباراتين وديتين خلال شهر سبتمبر المقبل فى الفترة من 1 حتى 10 من نفس الشهر، وشدد المدير الفنى للمنتخب الأولمبى على أن الوديتين سيكونان أمام إحدى فرق آسيا أو أوروبا لأن منتخبات أفريقيا مرتبطة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تابع غريب أنه سيحسم الوديتين للمنتخب الأوليمبى خلال الساعات مع مسئولى اتحاد الكرة، وسيتم حسم الملعب الذى سيستضيف المباراتين أيضًا والتوقيت النهائى للقاء ومن المقرر أن يضم غريب 26 لاعبًا فى المعسكر المقبل.