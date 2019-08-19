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جوكر الأهلى على رادار المقاصه وسموحة...

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جدة - عمرو شويل أصبح مصطفي صبحي لاعب وسط النادي الاهلي مواليد 97 والملقب بالجوكر في فريق شباب القلعه الحمراء هدفا صريحًا لفريقي سموحة والمقاصة فى فترة الإنتقالات الصيفية الجارية والتى تنتهى بنهاية الشهر الحالى.

جاء ذلك بعد فشل صفقة انضمام مصطفى صبحى لنادي حرس الحدود بسبب اختلاف الطرفين علي بعض الأمور المادية.

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ويعد مصطفي صبحي من أبرز لاعبى قطاع الناشئين في الأهلي في السنوات الماضية

وكان صبحي قد تلقي ايضا عده عروض عقب انتهاء الموسم الكروي لدوري الجمهوريه من  أندية الجونه ومصر وطنطا والمصري إلا أنه فضل وقتها الانضمام لنادي حرس الحدود.

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