جوكر الأهلى على رادار المقاصه وسموحة...

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جدة - عمرو شويل أصبح مصطفي صبحي لاعب وسط النادي الاهلي مواليد 97 والملقب بالجوكر في فريق شباب القلعه الحمراء هدفا صريحًا لفريقي سموحة والمقاصة فى فترة الإنتقالات الصيفية الجارية والتى تنتهى بنهاية الشهر الحالى. جاء ذلك بعد فشل صفقة انضمام مصطفى صبحى لنادي حرس الحدود بسبب اختلاف الطرفين علي بعض الأمور المادية. Advertisements ويعد مصطفي صبحي من أبرز لاعبى قطاع الناشئين في الأهلي في السنوات الماضية وكان صبحي قد تلقي ايضا عده عروض عقب انتهاء الموسم الكروي لدوري الجمهوريه من أندية الجونه ومصر وطنطا والمصري إلا أنه فضل وقتها الانضمام لنادي حرس الحدود.

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