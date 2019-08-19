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شكرا لقرائتكم المقاصة يتعاقد مع عمرو مرعي رسميا وقيده بالقائمة قبل لقاء الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعاقد مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز ، لمدة عام على سبيل الإعارة ، مع احقية شراء اللاعب بصفة نهائيا بعد نهاية الموسم.
وتعاقد المقاصة مع اللاعب بناءا على رغبة المدير الفني للفريق لدعم خط الهجوم.
وقام عمرو مرعي ، بالتوقيع على عقود انضمامه في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام ، وبحضور وكيل اعماله.
وانضم اللاعب لتدريبات الفريق الفيومى ويشارك في صفوفه الموسم الجديد.
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وتسلم وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي المقاصة ، بطاقة عمرو مرعي من ناديه بيراميدز ، لقيده في قائمة الفريق باتحاد الكرة ، ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في مباراة الزمالك يوم 28 أغسطس في دور الثمانية بكأس مصر.
ووضع الجهاز الفني للفريق ، برنامج بدني خاص للاعب عمرو مرعي لتجهيزه بدنيا لمباراة الزمالك المقبلة.
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