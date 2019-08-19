شكرا لقرائتكم رسميا.. نهضة بركان يتعاقد مع سفيان كركاش 3 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فريق نهضة بركان لكرة القدم، رسميا تعاقده مع سفيان كركاش قادما من فريق مولودية الوجدية، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية، لمدت ثلاث سنوات.

ونجحت إدارة نهضة بركان فى التوصل لاتفاق نهائى مع نظيرتها فى المولودية الوجدية، يقضى بانتقال اللاعب سفيان كركاش إلى الفريق البركانى، فى صفقة بلغت 300 مليون سنتيم، وهو المبلغ ذاته الذى كان اقترحه مسئولو الوداد الرياضى لضم هذا الأخير.

واستغل فريق النهضة البركانية تعثر المفاوضات بين كركاش والوداد، لتتم تحويل وجهته من مدينة الدار البيضاء إلى الفريق البرتقالى ليكون سابع لاعب ينضم له خلال الميركاتو الحالى.

جدير بالذكر أن إدارة فريق نهضة بركان كانت قد تعاقدت فى وقت سابق مع كل من زيد كروش، اللاعب السابق للمغرب التطوانى، وعلاء أجراى، من وداد تمارة، ويوسف الزغودى من الراك، إضافة إلى الحارسين زهير العروبى، الحارس السابق لفريق الوداد الرياضى وحمزة الحميانى، قادما من الوداد الفاسى، ثم توفيق إجروتن من الجيش الملكى.