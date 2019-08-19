شكرا لقرائتكم الهلال يعيد أمير كردي إلى الملاعب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل التعاقد مع الظهير الأيمن أمير كردي لاعب بانيونيوس اليوناني لينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 3 مواسم.

وبدأ كردي مشواره مع بانيونيوس في الفئات السنية، ولعب في الفريق الأول حتى 2014 عندما انتقل إلى أهلي جدة ذلك العام.

وأمضى كردي 4 أعوام مع الفريق الجداوي كان خلالها ضمن الفريق الذي حقق لقب الدوري موسم 2015-2016، بالإضافة إلى كأس الملك الموسم ذاته، كما حقق بطولة كأس ولي العهد 2015 على حساب الهلال ذاته، وبطولة السوبر السعودي بعد التغلب على الهلال بركلات الترجيح في المباراة التي احتضنها ملعب كرافتين كوتيج بالعاصمة البريطانية لندن شهر أغسطس 2016.