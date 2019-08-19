تقارير: سانشيز يتجه إلى إيطاليا للانضمام إلى إنتر ميلان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحفية يوم الاثنين، أن نادي إنتر ميلان توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم صانع اللعب التشيلي أليكسيس سانشيز. ووفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية يوم الاثنين فإن إنتر ميلان يرغب في استعارة سانشيز قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي بعد نهاية إعارته. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشيز لاعب أودينيزي السابق، سيتجه إلى إيطاليا يوم الثلاثاء قبل الانضمام إلى إنتر.

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