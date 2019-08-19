ميتشو يوقع رسميًا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد

أعلن نادى الزمالك رسميًا عن توقيع الصربى ميتشو لمدة موسم واحد لقيادة الفريق، وذلك فى حضور مرتضى منصور رئيس النادى وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوى المجلس والدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق وأمير مرتضى المشرف على الكرة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة تعارف بين الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبي الفريق قبل المباراة الودية، التي سيخوضها الفريق.

كما طلب الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقريرًا شاملًا من طارق يحيى عن حالة جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية.