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أعلن يوفنتوس الإيطالي الذي يستعد لبدء حملة دفاعه عن لقب الدوري المحلي، عن اصابة مدربه الجديد ماوريتسيو ساري بالتهاب رئوي ما تسبب بغيابه عن تمارين الإثنين.
وكشف يوفنتوس الذي يبدأ مسعاه لإحراز لقب الدوري للموسم التاسع تواليا بمواجهة مضيفه بارما السبت في المرحلة الافتتاحية، أن ساري "خضع في نهاية فترة ما بعد الظهر لفحوص جديدة أكدت تشخيص الالتهاب الرئوي الذي وصِف له العلاج".
ووفقا لعملاق تورينو، بقي ساري في مركز تمارين الفريق من أجل التخطيط مع مساعديه للعمل الذي يجب القيام به هذا الأسبوع.
وسبق لساري الذي وصل الى يوفنتوس هذا الصيف خلفا لماسيميليانو أليغري بعد موسم وحيد مع تشلسي الإنكليزي، أن ابتعد عن التمارين في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الوعكة الصحية.
واستبعدت وسائل إعلام إيطالية أن يكون ساري متواجدا برفقة الفريق حين يواجه بارما السبت في افتتاح الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر ساري يعاني من التهاب رئوي قبل أيام معدودة على انطلاق الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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