ديمبيلي يضع برشلونة في ورطة هجومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تعرض الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة لإصابة جديدة بعد مشاركته في مباراة مضيفه أتلتيك بيلباو الأخيرة، والتي خسرها البارسا بنتيجة (0-1) في افتتاح منافسات الدوري الإسباني (2019-20).

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين أنه تم تشخيص إصابة ديمبيلي بشد في أوتار الركبة اليسرى.

وأضاف النادي الكتالوني أن صاحب الـ22 عامًا الذي شارك لمدة 90 دقيقة أمام أتلتيك بيلباو سيغيب عن الأسابيع الخمسة المقبلة بسبب الإصابة.

ولن يكون بمقدور إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الاستعانة بمجهودات ديمبيلي في مواجهات الفريق المقبلة في الليجا أمام ريال بيتيس وأوساسونا وفالنسيا وغرناطة وربما فياريال، بالإضافة إلى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام يومي 16 و17 سبتمبر المقبل.

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وتأتي إصابة ديمبيلي في وقت حرج بالنسبة للنادي الكتالوني، بسبب الإصابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا، وأبرزها إصابتي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز.

وكان ميسي غاب عن مباراة بيلباو بسبب الإصابة، كما اضطر سواريز الذي شارك أساسيًا لمغادرة اللقاء بعد شعوره بآلام في "ربلة الساق اليمنى".

وتمت إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني رسميا هذا الصيف، كما انتقل مواطنه مالكوم إلى زينيت الروسي، ليبقى الوافد الفرنسي الجديد أنطوان جريزمان هو الوحيد المتاح حاليًا في الخط الهجومي للبلوجرانا.

يذكر أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني يستعد حاليًا لمواجهة ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الليجا.