بالأسماء.. 27 لاعبا خارج الأهلي والزمالك هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي رسميا إتمام صفقة انتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى فريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الميركاتو الصيفي الحالي أبعد الكثير من اللاعبين عن قطبي الكرة المصرية، فمنهم من رغب في خوض تجربة جديدة، ومنهم من فضَّل الرحيل معارًا لضمان المشاركة المستمرة.

الخليج 365 يستعرض قائمة اللاعبين الذين رحلوا عن الأهلي والزمالك هذا الصيف حتى الآن، بجانب الذين ينتظرون تحديد مصيرهم:

قائمة الراحلين عن الأهلي:

- أحمد حمودي "فسخ تعاقده بالتراضي".

- محمد نجيب "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- إسلام محارب "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- عمر رضوان "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- عمرو بركات "بيع نهائي".. إلى الجونة.

- أكرم توفيق "إعارة".. إلى الجونة.

- أحمد ياسر ريان "إعارة".. إلى الجونة.

- محمود الجزار "إعارة".. إلى الجونة.

- ناصر ماهر "إعارة".. إلى سموحة.

- أحمد علاء "إعارة".. إلى طلائع الجيش.

- عمرو جمال "إعارة".. إلى الصفاقسي التونسي. *تعثَّرت الصفقة بسبب ظروف تجنيد اللاعب.

ويبقى موقف السداسي (هشام محمد وباسم علي ومحمد شريف ومؤمن زكريا وحسين السيد وعمار حمدي وأحمد حمدي) غامضًا حتى الآن بعد عدم تواجدهم ضمن القائمة الإفريقية للأهلي.

قائمة الراحلين عن الزمالك:

- محمود عبدالمنعم (كهربا).. إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

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- محمد إبراهيم "بيع نهائي".. إلى مصر المقاصة.

- محمود عبدالعاطي (دونجا) "بيع نهائي".. إلى الإسماعيلي.

- أحمد مدبولي "بيع نهائي".. إلى الإسماعيلي.

- أحمد داوودا "بيع نهائي".. إلى سموحة.

- عمر صلاح "بيع نهائي".. إلى سموحة.

- إبراهيم حسن "بيع نهائي".. إلى بيراميدز.

- عماد السيد "بيع نهائي".. إلى الاتحاد السكندري.

- إسلام جمال "بيع نهائي".. إلى الاتحاد السكندري.

- رزاق سيسيه "إعارة".. إلى الاتحاد السكندري.

- أحمد رفعت "إعارة".. إلى الاتحاد السكندري.

- المغربي حميد أحداد "إعارة".. إلى الاتحاد السكندري.

- الكونجولي كابونجو كاسونجو "إعارة".. إلى الوداد المغربي.

- باسم مرسي "إعارة".. إلى الإنتاج الحربي.

- أحمد موسى "كابوريا".. إعارة إلى طلائع الجيش.

- محمد أشرف "روقة".. إعارة إلى إنبي.

ولم تتحدد وجهة الثلاثي (حسام باولو وعماد فتحي والنيجيري معروف يوسف) بعد نهاية إعاراتهم، نفس الأمر بالنسبة لبهاء مجدي الذي تم استبعاده من القائمة الإفريقية، ويبحث الزمالك عن عروض لرحيلهم هذا الصيف.