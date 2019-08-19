رسميا.. المقاصة يعلن تفاصيل صفقة عمرو مرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام تعاقده مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز.

وأفاد المقاصة أن تعاقد النادي مع مرعي جاء لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء اللاعب بصفة نهائية بعد نهاية الموسم.

وقام عمرو مرعي بالتوقيع على عقود انضمامه في مقر الشركة مع محمد عبد السلام، وبحضور وكيل أعمال اللاعب.

وأكد المقاصة أن التعاقد مع اللاعب جاء بناءً على رغبة أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق، لدعم خط الهجوم.

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وتسلم وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، بطاقة عمرو مرعي من ناديه بيراميدز، لقيده في قائمة الفريق باتحاد الكرة، ليكون جاهزا للمشاركة في مباراة الزمالك يوم 28 أغسطس في دور الثمانية بكأس مصر.

من جانبه، أشاد ميدو بانضمام عمرو مرعي لفريق المقاصة، مؤكدًا أنه من أفضل المهاجمين المميزين بالدوري المصري.

وأضاف: "مرعي يمتلك مواصفات وإمكانيات المهاجم الهدّاف، ووجوده إضافة قوية لخط الهجوم مع كل من أودو موسيس وصلاح أمين.

يذكر أن عمر مرعي انضم إلى تدريبات الفريق الفيومي، ليشارك في صفوفه خلال الموسم الجديد، ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا بدنيا خاصا للاعب لتجهيزه بدنيا لمباراة الزمالك المقبلة.