مران الأهلي.. تدريبات منفردة لإكرامي.. ويوسف يظهر بدلا من لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي االأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش استعدادا لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الجمعة المقبل في اياب دور الـ 64 بدوري أبطال إفريقيا.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن محمد يوسف، المدرب المؤقت للفريق، قاد التدريبات بعد إقالة مارتن لاسارتي.
وشهد المران مشاركة وليد سليمان في التدريبات الجماعية مع زملائه، بينما أدى شريف إكرامي، حارس الأهلي، تدريبات منفردة.
وقام إكرامي بالجري حول الملعب، ثم خاض تدريبات قوية اشتملت على التصويب وبعض الفقرات الخاصة بمران الحراس.
وخاض سعد سمير ومحمد محمود، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات مكثفة بالكرة، اليوم، على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
وقام لاعب الأهلي، الذين خاضوا مباراة بيراميدز الأخيرة في الكأس، بأداء تدريبات استشفائية، للتخلص من الإجهاد وتجهيزهم لمباراة العودة أمام فريق "اطلع برة" بطل جنوب السودان.
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