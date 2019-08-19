خاص.. الزمالك يقبل اعتذار يحيى ويعرض منصبا جديدا على طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك قبول الاعتذار الذي تقدم به طارق يحيى عن عدم التواجد ضمن الجهاز المعاون للصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني الجديد للأبيض.

وكان طارق يحيى تولى القيادة الفنية للفريق بصفة مؤقتة في مباراة ديكاداها الصومالي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

واعتذر طارق يحيى عن عدم شغل منصب المدرب العام مع ميتشو، رافضًا فكرة العمل كرجل ثان في الجهاز الفني الجديد، بعدما عُرض عليه شعل منصب المدرب العام.

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كما وافق مسؤولو الزمالك في الاجتماع الذي عُقد مع ميتشو اليوم على رحيل أيمن طاهر مدرب الحراس عن الجهاز الفني، بعد تأكيد المدرب الصربي على استقدامه لمدرب حراس أجنبي.

وسيعرض مسؤولو الزمالك على أيمن طاهر مهمة الإشراف على حراس قطاع الناشئين بالنادي الأبيض خلال الفترة الحالية، بعد الموافقة على رحيله من تشكيل جهاز الفريق الأبيض.

يُذكر أن ميتشو ضم الثنائي أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف لجهازه المعاون، الذي يستكمل تشكيله في الساعات الجارية بمعاونيه الأجانب، بواقع: مدرب مساعد، مدرب حراس ومحلل أداء.