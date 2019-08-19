كلاكيت تاني مرة.. تأجيل لقاء الزمالك وديكاداها الصومالي

تقرر تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا لمدة 24 ساعة.
وبذلك تقام المباراة في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب في الإسكندرية، بدلا من مساء الجمعة المقبل.
كان الزمالك قد حقق فوزا كبيرا على ديكاداها بسبعة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي أقيم الجمعة الماضي ببرج العرب.
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