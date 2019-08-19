ديمبلى يغيب عن برشلونة 5 أسابيع

كشف نادى برشلونة الإسباني، مدة غياب النجم الفرنسي عثمان ديمبلى عن الملاعب بسبب الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بشد في أوتار الركبة اليسرى. وكان ديمبلى تعرض للإصابه فى مباراة برشلونة الأولى فى الموسم الجديد من الدوري الإسباني أمام أتليتيك بلباو يوم الجمعة الماضى، فى سان ماميس والتى خسرها الفريق الكتالونى بنتيجة 1-0 . والتى خسرها الفريق الكتالونى بنتيجة 1-0 . وقال برشلونة خلال بيانه "تم تشخيص إصابة ديمبلى بشد فى أوتار الركبة اليسرى، ومن المقرر أن يغيب عن الأسابيع الخمسة المقبلة بسبب الإصابة".

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