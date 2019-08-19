وولفرهامبتون يدرك التعادل أمام مانشستر يونايتد

استطاع وولفرهامبتون التعادل مع مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب مولينيو، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدف في الدقيقة 55، بعد عرضية أرضية وصلت على حدود منطقة الجزاء إلى روبين نيفيز، الذي سدد كرة رائعة، لم يتمكن دي خياحارس اليونايتد من إبعادها لتعلن عن هدف التعادل لأصحاب الأرض.
وشهد الهدف اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو "الفار"، بعد وجود اشتباه بحالة تسلل، قبل أن يؤكد الفار صحة الهدف.
شاهد الفيديو :
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