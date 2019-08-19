ضربة موجعة لبرشلونة بعد إصابة سواريز

كشف نادي برشلونة مدة غياب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق، الذي تعرض لإصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، ويؤدي برنامجًا تأهيليا للشفاء من الإصابة.
ويغيب سواريز على الأرجح عن الفريقخلال المباراتين المقبلتين، وأيضًا عن وديتي منتخب بلاده أمام كوستاريكا والولايات المتحدة في السادس والعاشر من سبتمبر المقبل على الترتيب.
كما ينتظر مدرب برشلونة موقف ميسي من إمكانية المشاركة في المباراة المقبلة، على الرغم من غيابه عن المشاركة رفقة بقية زملائه في التدريبات التي خاضوها اليوم.
وكان برشلونة خسر مباراته الأولى بالدوري الإسباني يوم الجمعة الماضي، أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف.
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