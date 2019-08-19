الفيوم يهزم بني سويف وديا

تغلب فريق الفيوم على بني سويف بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذى أقيم باستاد الفيوم فيإطار الاستعداد لدوري القسم الثاني.
وحرص حسين عبد اللطيف المدير الفني للفيوم والذى تولي المسئولية خلفا لمجدي طلبة على الوقوف على عدد من اللاعبين خلال شوطي اللقاء.
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