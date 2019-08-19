مانشستر يونايتد يكتفي بهدف في مرمى وولفرهامبتون بالشوط الأول

تمكن مانشستر يونايتد من التقدم في الشوط الأول على وولفرهامبتون، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب مولينيو، في ختام مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ مانشستر يونايتد الشوط الأول بضغط كبير، بحثًا عن هدف مبكر، إلا أن فريق وولفرهامبتون ظهر متماسكا دفاعيًا بشكل واضح.

واعتمد وولفرهامبتون على الانكماش الدفاعي، بحثًا عن خطف هدف عن طريق الهجمات

المرتدة، إلا إنه لم يتمكن من تنفيذها بسبب ضغط اليونايتد الذي سيطر على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 27 ومن عدة تمريرات، أرسل راشفورد تمريرة رائعة، من بين مدافعي وولفرهامبتون لتصل إلى أنتوني مارسيال الذي سددها بقوة في المرمى، مسجلاً أول الأهداف.

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وبعد الهدف واصل فريق مانشستر يونايتد ضغطه من أجل إحراز

هدف ثاني، ولاحت له أكثر من فرصة خطيرة، أبرزها كانت في الدقيقة 42 بعد إستلام مارسيال الكرة في منطقة الجزاء ولكن دفاع وولفرهامبتون تمكن إبعادها في اللحظة الأخيرة.

وفي الوقت بدل من الضائع اقترب مارسيال من إحراز الهدف الثاني، حينما كاد أن ينفرد بمرمى وولفرهامبتون، ولكن الكرة توقفت ولم يحسن السيطرة عليها، لتضيع منه فرصة مضاعفة النتيجة.

واستمر اللعب يسير بإتجاه مانشستر يونايتد ،المسيطر نتيجة وأداء، حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول، بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف.