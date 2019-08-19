الزمالك يفوز على جينيس برباعية نظيفة استعدادًا لديكاداها

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق جينيس الرياضي برباعية نظيفة اليوم في المباراة التي جمعتهما على ملعب النادي في إطار استعدادات الفريق لمواجهة ديكاداها بطل الصومال.
وسجل رباعية الزمالك كل من: كريم بامبو في الدقيقةالـ الـ ٤٧.. ثم أضاف المغربي محمد أوناجم الهدفي الثاني في الدقيقة الـ الثامنة من عمر الشوط الثاني وسجل إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة الـ 12 من الشوط نفسه، ثم اختتم أحمد سيد زيزو الرباعية قبل انتهاء الوقت الأصلي بخمس دقائق وسيطر لاعبو الزمالك علي مجريات اللعب طوال شوطي اللقاء .
ويواجه الزمالك فريق ديكاداها بطل الصومال في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية.
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