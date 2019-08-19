الاتحاد يفوز على بتروجيت ودياً

حقق فريق الاتحاد السكندري الفوزعلى غريمه بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين. جمعتهما مساء اليوم الاثنين. انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم خالد قمر في الدقيقة 48، و في الدقيقة 84 أحرز اللاعب كريم الديب الهدف الثاني للاتحاد. السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم خالد قمر في الدقيقة 48، و في الدقيقة 84 أحرز اللاعب كريم الديب الهدف الثاني للاتحاد.

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