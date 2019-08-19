يلتقي فريق انبي مع سيراميكا كليوباترا، وديًا، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، وذلك في إطار استعداد الفريق البترولي للموسم الجديد.
ويدفع على ماهر المدير الفني لإنبي بعدد من اللاعبين الجدد والصاعدين من مواليد 99 للوقوف على مستواهم بالإضافة إلى المنضمين حديثا.
كان سيراميكا قد فاز أمس على فريق النصر الليبي، بخمسة أهداف دون رد، سجلها أحمد وجيه هدفين، وثلاثة أهداف عن طريق ثلاثة لاعبين هم محمد جمال وضياء محمد ومحمد شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا..إنبي يلتقي مع سيراميكا كليوباترا وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.