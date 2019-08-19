غدا..إنبي يلتقي مع سيراميكا كليوباترا وديا

يلتقي فريق انبي مع سيراميكا كليوباترا، وديًا، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، وذلك في إطار استعداد الفريق البترولي للموسم الجديد.

ويدفع على ماهر المدير الفني لإنبي بعدد من اللاعبين الجدد والصاعدين من مواليد 99 للوقوف على مستواهم بالإضافة إلى المنضمين حديثا.

كان سيراميكا قد فاز أمس على فريق النصر الليبي، بخمسة أهداف دون رد، سجلها أحمد وجيه هدفين، وثلاثة أهداف عن طريق ثلاثة لاعبين هم محمد جمال وضياء محمد ومحمد شاهين.‎