رسمياً..المقاصة يتعاقد مع عمرو مرعي وقيده بالقائمة قبل لقاء الزمالك

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز ، لمدة عام على سبيل الإعارة ، مع أحقية شراء اللاعب بصفة نهائيا بعد نهاية الموسم.
وتعاقد المقاصة مع اللاعب بناء على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق لدعم خط الهجوم. وقام عمرو مرعي ، بالتوقيععلى عقود انضمامه في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام ، وبحضور وكيل أعماله.
وانضم اللاعب لتدريبات الفريق الفيومى ويشارك في صفوفه الموسم الجديد. وتسلم وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي المقاصة ، بطاقة عمرو مرعي من ناديه بيراميدز ، لقيده في قائمة الفريقباتحاد الكرة ، ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في مباراة الزمالك يوم 28 أغسطس في دور الثمانية بكأس مصر.
من جانبه أشاد ميدو ، بانضمام عمرو مرعي لفريق المقاصة ، مؤكدا بأنه من أفضل المهاجمين المميزين بالدوري المصري ، ويمتلك مواصفات وإمكانيات المهاجم الهداف ، ووجوده إضافة قوية لخط الهجوم مع كل من أودو موسيس وصلاح أمين .
ووضع الجهاز الفني للفريق ، برنامجا بدنيا خاصا للاعب عمرو مرعي لتجهيزه بدنيا لمباراة الزمالك المقبلة.
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