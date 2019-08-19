رسمياً..المقاصة يتعاقد مع عمرو مرعي وقيده بالقائمة قبل لقاء الزمالك

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز ، لمدة عام على سبيل الإعارة ، مع أحقية شراء اللاعب بصفة نهائيا بعد نهاية الموسم.

وتعاقد المقاصة مع اللاعب بناء على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق لدعم خط الهجوم. وقام عمرو مرعي ، بالتوقيع

على عقود انضمامه في مقر الشركة مع اللواء محمد عبد السلام ، وبحضور وكيل أعماله.

وانضم اللاعب لتدريبات الفريق الفيومى ويشارك في صفوفه الموسم الجديد. وتسلم وليد هويدي ، مدير الكرة بنادي المقاصة ، بطاقة عمرو مرعي من ناديه بيراميدز ، لقيده في قائمة الفريق

باتحاد الكرة ، ليكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في مباراة الزمالك يوم 28 أغسطس في دور الثمانية بكأس مصر.

من جانبه أشاد ميدو ، بانضمام عمرو مرعي لفريق المقاصة ، مؤكدا بأنه من أفضل المهاجمين المميزين بالدوري المصري ، ويمتلك مواصفات وإمكانيات المهاجم الهداف ، ووجوده إضافة قوية لخط الهجوم مع كل من أودو موسيس وصلاح أمين .

ووضع الجهاز الفني للفريق ، برنامجا بدنيا خاصا للاعب عمرو مرعي لتجهيزه بدنيا لمباراة الزمالك المقبلة.



