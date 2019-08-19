تمكن مانشستر يونايتد من التقدم بالهدف الأول أمام وولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعبمولينيو في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد في دفاعات وولفرهامبتون لتصل إلى أنتوني مارسيال ليسددها مباشرة في المرمى مسجلاً أول الأهداف في الدقيقة 27.
شاهد الهدف :
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مارسيال يمنح مانشستر يونايتد التقدم أمام وولفرهامبتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.