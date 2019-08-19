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شاهد.. مارسيال يمنح مانشستر يونايتد التقدم أمام وولفرهامبتون

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تمكن مانشستر يونايتد من التقدم بالهدف الأول أمام وولفرهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب

مولينيو في الجولة الثانية من الممتاز.

جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد في دفاعات وولفرهامبتون لتصل إلى أنتوني مارسيال ليسددها مباشرة في المرمى مسجلاً أول الأهداف في الدقيقة 27.

شاهد الهدف :

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