رياضة | تقارير| نجم برشلونة يُعاني من إصابة مزمنة.. هل يتخلص منه البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير| نجم برشلونة يُعاني من إصابة مزمنة.. هل يتخلص منه البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعمت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني، يُعاني من إصابة مزمنة في قدمه اليسري.

وأعلن برشلونة في بيانًا له منذ قليل، أن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر ومن الممكن أن يغيب لمدة 5 أسابيع عن الملاعب.

وقالت إذاعة "أوندا سيرو" أن ديمبلي لا يصدق، لقد تعرض للإصابة 5 مرات، 4 منهم في الساق اليسري فقك في عامين مع البرسا، الأمر بات صعبًا للغاية.