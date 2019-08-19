رياضة | داليتيتش يعلن قائمة كرواتيا لتصفيات اليورو.. وراكيتيتش ومودريتش في المقدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داليتيتش يعلن قائمة كرواتيا لتصفيات اليورو.. وراكيتيتش ومودريتش في المقدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء ثنائي وسط برشلونة وريال مدريد، إيفان راكيتيتش ولوكا مودريتش على الترتيب، في صدارة قائمة كرواتيا استعداداً لمواجهتي سلوفاكيا وأذربيجان في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ولم تشهد القائمة التي أعلنها المدرب الوطني زلاتكو داليتش انضمام وجوه جديدة باستثناء لاعب وسط دينامو زغرب الكرواتي الشاب ميسلاف أورشيتش، الذي سيرتدي قميص المنتخب الأول للمرة الأولى في مسيرته.

وبعد خوضها لثلاث مباريات، تحتل كرواتيا المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط جمعتها من انتصارين، على أذربيجان وويلز، وخسارة من المجر، متصدرة المجموعة.

ويحل وصيف بطل العالم ضيفا على سلوفاكيا يوم 6 سبتمبر المقبل، ثم بعدها بثلاثة أيام على المنتخب الآذري.

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وضمت القائمة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: لوفري كالينيتش (أستون فيلا/إنجلترا)، دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب)، سيمو سلوجا (لوتون تاون/إنجلترا).

خط الدفاع: دوماجوي فيدا (بشكتاش/تركيا)، ديان لوفرين (ليفربول/إنجلترا)، تين يدفاي (باير ليفركوزن/ألمانيا)، ماتي ميتروفيتش (كلوب بروج/بلجيكا)، بورنا باريشيتش (رينجرز/إسكتلندا)، كارلو بارتوليتش (كوبنهاغن/الدنمارك)، ميلي سكوريتش (أوسييك)، داريو ميلنياك (تشايكور ريزه سبور/تركيا).

خط الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد/إسبانيا)، إيفان راكيتيتش (برشلونة/إسبانيا)، ماتيو كوفاتشيتش (تشيلسي/إنجلترا)، ميلان باديلي (فيورنتينا/إيطاليا)، مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلانو/إيطاليا)، ماريو باساليتش (أتالانتا/إيطاليا)، نيكولا فلاسيتش (سسكا موسكو/روسيا).

خط الهجوم: إيفان بيريشيتش (بايرن ميونخ/ألمانيا)، أنتي ريبيتش (آينتراخت فرانكفورت/ألمانيا)، جوسيب بريكالو (فولفسبورغ/ألمانيا)، برونو بيتكوفيتش وميسلاف أورشيتش (دينامو زغرب).