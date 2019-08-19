رياضة | برشلونة يثق في التعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يثق في التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تثق إدارة نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الانتقالات الجارية.

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وقالت صحيفة "سبورت الإسبانية"، إن الفريق الكتالوني، بات على ثقة بأن البي إس جي، سيبيع نجمه في ظل الاتصالات القائمة بين الناديين بشكل يومي.

وباتت أيام نيمار، داخل حديقة الأمراء معدودة بعد الدخول في عدة خلافات مع ناديه وإعلان رغبته الصريحة في الرحيل بالوقت الحالي.